Timothée Chalamet è Edward Mani di Forbice in uno spot: la foto

Come potrebbe essere la vita del figlio di Edward Mani di Forbice nel 2021 ? Uno spot pubblicitario ha cercato di rispondere a tale quesito con un video che nelle ultime ore ha conquistato grande attenzione mediatica, protagonista del filmato una delle stelle più brillanti e amate della settima arte, stiamo ovviamente parlando di Timothée Chalamet ( FOTO ).

Timothée Chalamet: lo spot nei panni del figlio di Johnny Depp

approfondimento

Luca Guadagnino in trattative con Timothée Chalamet per un nuovo film

Una pellicola che ha segnato l’inizio del sodalizio artistico tra Johnny Depp e il regista statunitense, è il dicembre 1990 quando Edward Mani di Forbice debutta sul grande schermo conquistando pubblico e critica a livello internazionale tanto da ottenere anche una nomination agli Academy Awards come Miglior trucco, una candidatura ai Golden Globe nella categoria Miglior attore in un film commedia o musicale e una nomination come Miglior composizione ai Grammy Awards.

L’iconico personaggio interpretato da Johnny Depp (FOTO) è entrato nell’immaginario collettivo rendendo il film un vero e proprio cult, ora uno spot pubblicitario ha cercato di immaginare la vita di suo figlio, al fianco del protagonista di Chiamami col tuo nome anche Winona Ryder (FOTO), tornata a rivestire i panni di Kim Boggs.