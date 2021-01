Johnny Depp vs Amber Heard: l’attore rischia di perdere 100 milioni

Un giudice della Virginia ha dato l’ok ad Amber Heard per procedere parzialmente con la controquerela rivolta all’ex marito Johnny Depp.

Lo sostiene The Hollywood Reporter, aggiungendo che Johnny Depp non è riuscito a far leva sulla legge anti-SLAPP approvata in Virginia nel 2020.

Si ricorda che SLAPP è l’acronimo di Strategic Lawsuit Against Public Participation e si riferisce a una causa strategica contro la pubblica partecipazione, con scopo intimidatorio in cause civili per diffamazione a mezzo stampa che includono in genere richieste di risarcimento molto elevate nei confronti di giornali, giornalisti, attivisti e organizzazioni.



Secondo l’Hollywood Reporter, se il caso passerà al processo allora il divo dovrà affrontare la controquerela dell’ex moglie dopo che Adam Waldman, l’avvocato di Depp, ha dichiarato ai media che il racconto della Heard circa gli abusi domestici sarebbe stato un “inganno”.



La cifra che l’attrice chiede come risarcimento all’ex sarebbe di 100 milioni di dollari, come riporta il Daily Mail.