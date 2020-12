Netflix cancella i film di Johnny Depp dai cataloghi USA e Australia

Da mesi l'attore è nell'occhio del ciclone per il suo matrimonio burrascoso con Amber Heard: a novembre la Warner gli aveva chiesto di rinunciare al suo ruolo in Animali Fantastici 3

Prosegue il momentaccio per Johnny Depp, che sta vivendo una fine di 2020 davvero complicata, come conseguenza dei suoi noti guai coniugali con l'ex moglie Amber Heard: da qualche giorno Netflix ha deciso di cancellare tutti i film con l'attore di Edward Mani di Forbice presenti nella propria library in Australia e negli Stati Uniti, da Donnie Brasco a Secret Window (su Netflix Italia sono invece ancora regolarmente presenti).