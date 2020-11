Johnny Depp abbandona Animali Fantastici: "Me lo ha chiesto la Warner"

Tempi duri per Johnny Depp: dopo la sentenza dell'Alta Corte di Londra che ha respinto la sua denuncia per diffamazione verso il Sun, l'attore di Donnie Brasco e di Pirati dei Caraibi ha annunciato con una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram di aver rinunciato al suolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3 su richiesta della Warner Bros. Una richiesta che evidentemente sembra diretta conseguenza del verdetto dello scorso 2 novembre, quando il giudice britannico Andrew Nicol ha definito “sostanzialmente vere” le accuse di violenze domestiche verso Amber Heard.