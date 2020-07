Le accuse di Amber Heard contro Depp: “Temevo mi avrebbe uccisa”

Heard: "Prima del matrimonio pensavo di uscire con un re"

I due si erano conosciuti sul set di The Rum Diary (Cronache di una Passione) nel 2011, ma solo l'anno successivo - una volta terminata la precedente relazione di Depp con Vanessa Paradis - avevano iniziato una relazione. "Prima del matrimonio pensavo di uscire con un re per il suo stile di vita, sembrava che ci fossimo solo noi due al mondo, ma dopo è cambiato tutto e non mi sono mai sentita così sola", ha affermato l'attrice negando invece ripetutamente di essere stata violenta contro l'ex marito, come sostenuto da Depp durante le sue 20 ore di deposizione. L'audizione di Amber Heard proseguirà per altri due giorni, la sentenza è attesa per fine mese.

La difesa di Depp

La scorsa settimana, in tribunale a Londra, Depp aveva negato tutte le accuse di abusi fisici e verbali. Alcuni testimoni, citati dal suo pool di legali, hanno concordato con la sua versione dei fatti. Anche Vanessa Paradis, madre dei suoi due figli, e l'attrice Winona Ryder, con cui era fidanzato negli anni '90, hanno assicurato che non è mai stato violento con loro.