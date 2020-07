Johnny Depp e Amber Heard: le ultime news dal processo

Durante il processo per diffamazione, in cui l'attore ha citato in giudizio il "The Sun", emergono altri dettagli. La guardia del corpo di Depp ha raccontato che l'attrice ha lanciato il cellulare dell'ex partner in strada durante una lite. Dopo diverse ricerche, "un senzatetto ha ammesso di averlo e me lo ha restituito in cambio di 425 dollari", ha aggiunto l'uomo

Dal processo in corso che Johnny Depp ha intentato contro il quotidiano "The Sun" per diffamazione nei suoi confronti, continuano a emergere dettagli della sua vita privata al fianco dell’ex moglie Amber Heard. Come scrive il sito Variety, il 22 aprile 2016 la guardia del corpo dell’attore avrebbe dovuto recuperare il suo telefono dopo che la Heard lo aveva gettato dalla finestra, pagando 425 dollari in contanti a un senzatetto che l'aveva ritrovato.

I particolari emersi durante il processo approfondimento Johnny Depp, guardia corpo: Amber Heard gli spense sigaretta in faccia A raccontarlo è stato lo stesso addetto alla sicurezza dell’attore, giovedì 16 luglio, di fronte al tribunale di Londra in cui si sta svolgendo il processo per diffamazione contro il quotidiano The Sun e il giornalista Dan Wootton, che in un articolo avrebbe insinuato che Depp picchiava l’ex moglie. Johnny Depp ha detto di non essere mai stato violento con Heard, con la quale è stato sposato dal 2015 al 2017.

Il racconto della guardia del corpo approfondimento Johnny Depp ha scritto un messaggio ad Amber Heard con il suo sangue L’addetto alla sicurezza si chiama Starling Jenkins III e ha spiegato che gli ci sono volute tre ore e mezza per localizzare il ricevitore, trovando infine l'uomo che lo aveva raccolto, il quale oltre ai soldi gli avrebbe chiesto anche di comprargli tre tacos di pollo e altro cibo. Il tutto sarebbe avvenuto il giorno dopo la festa per il trentesimo compleanno di Amber Heard, nell’attico della coppia a Los Angeles nell'East Columbia Building. “Quando sono entrato nella residenza – ha raccontato Starling Jenkins III - Amber mi ha spiegato che aveva buttato il cellulare di Johnny, e la custodia che lo conteneva, dal balcone della residenza, e che stava usando l'applicazione Trova il mio iPhone su un altro cellulare per localizzare il telefono di Johnny”. Poi, dopo diverse ricerche “un senzatetto ha ammesso di averlo e me lo ha restituito in cambio di: 425 dollari in contanti; tre tacos di pollo; due sacchi di patatine; due mele; e quattro bottiglie d'acqua”.

La difesa dell'attore approfondimento Johnny Depp a processo contro il "Sun": tutti i suoi guai giudiziari Heard dal canto suo ha dichiarato che proprio il giorno prima di questo episodio, la sera della sua festa di compleanno, Depp le avrebbe lanciato una bottiglia di champagne, l’avrebbe afferrata per i capelli e spinta. Accuse che l’attore continua a respingere come false. A tal riguardo Jenkins ha precisato: “Durante il fine settimana, ho sentito spesso che Amber esprimeva la sua rabbia per il fatto che Johnny non fosse venuto alla sua festa di compleanno il 21 aprile, ma non ha detto nulla o fatto allusioni sulle accuse di violenza”.