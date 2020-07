1/17

Viene definito il “processo per diffamazione dell’anno”. Ovvero quello che vede l'attore 57enne Johnny Depp contro il tabloid inglese Sun, ma anche contro la sua ex moglie Amber Heard. Il motivo sarebbe l’articolo uscito due anni fa in cui il giornale parlava di Depp come un uomo che “picchia le donne”. (Foto WebPhoto)

Un hashtag per Johnny Depp