Pirati dei Caraibi, NoJohnnyNoPirates: un hashtag per Johnny Depp

I fan hanno sottolineato di non avere nulla contro Margot Robbie come nuova protagonista

Difficile ipotizzare un nuovo film della saga di “Pirati dei Caraibi” senza Johnny Depp. Questo il pensiero di moltissimi fan. Ancora incerto il futuro di capitan Jack Sparrow, considerando il grande amore che il pubblico riserva al personaggio e all’attore. Dopo molte discussioni e tanti rumor, la Disney ha di recente annunciato un nuovo film, stavolta con una protagonista femminile: Margot Robbie. Qualcosa di prevedibile, considerando le tante indiscrezioni degli ultimi anni. Ciò che invece ha colto alla sprovvista i fan è stata la decisione di porre tale personaggio in un universo narrativo differente da quello di Jack. In breve è stato dato il via a un movimento di protesta sul web. L’obiettivo è quello di far sentire la propria voce alla Disney, nella speranza che Johnny Depp possa tornare nella saga, che si tratti del reboot o di un nuovo capitolo dedicato alla sua linea temporale. L’hashtag che gli appassionati stanno utilizzando in rete è #NoJohnnyNoPirates, che negli ultimi giorni ha registrato un’enorme crescita.

In molti però tengono a sottolineare come la protesta non riguardi in alcun modo Margot Robbie. La rabbia non scaturisce affatto dalla scelta di una protagonista femminile. Ecco infatti alcuni messaggi in merito: "Vorrei sottolineare che non sono contro Margot Robbie in 'Pirati dei Caraibi'. Penso soltanto che dovrebbe recitare al fianco di Johnny Depp, che ha reso il franchise quello che è". La speranza è quella di riuscire a ripetere il "miracolo" accaduto anni fa. Inizialmente la Disney non parve apprezzare particolarmente lo stile recitativo di Depp e il taglio dato al personaggio di Jack Sparrow. Il pubblico lo ha però amato fin dal primo capitolo, dando una spinta enorme alla saga, divenuta in seguito una delle più ricche al mondo.