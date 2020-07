Ci sono poche dive di Hollywood in ascesa come Margot Robbie ( FOTO ), l’attrice australiana nota al grande pubblico per essere l’interprete di Harley Quinn nei film DC Comics e nominata due volte agli Oscar grazie alle sue performance eccezionali in Tonya e Bombshell – La voce dello scandalo. Nata il 2 luglio del 1990, Margot compie 30 anni tondi: per festeggiarla degnamente, Sky Cinema Due ha deciso di dedicarle nella giornata di giovedì la rassegna Buon Compleanno Margot Robbie .

I migliori film di Margot Robbie

Si comincia alle 16.05 con Maria regina di Scozia, pellicola del 2018 diretta da Josie Rourke che vede l’attrice faccia a faccia con un’altrettanto giovane e talentuosa collega, ovvero Saoirse Ronan. Quest’ultima interpreta il personaggio che dà il nome al film, mentre alla Robbie tocca il ruolo della sua eterna rivale, la regina Elisabetta I di Inghilterra.



A seguire è la volta di uno dei film più celebrati degli ultimi anni, ovvero C’era una volta… a Hollywood di Quentin Tarantino, del 2019, in cui Margot Robbie è Sharon Tate (FOTO), la modella e attrice, moglie del regista Roman Polanski, che venne assassinata dai seguaci di Charles Manson.



In entrambi i casi l’interprete di Tonya, Suicide Squad e The Wolf of Wall Street è alle prese con personaggi complessi, difficilissimi da interpretare, ma in entrambi i casi riesce a fornire una prova incredibile, dimostrandosi sempre all’altezza della situazione. Non c’è modo migliore per festeggiarla, se non ammirarla al suo meglio nelle due pellicole in onda il 2 luglio sul canale 302 di Sky.