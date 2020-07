Margot Robbie compie 30 anni, le sue migliori interpretazioni. FOTO

1/21

Attrice e produttrice australiana, Margot Elise Robbie è nata a Dalby il 2 luglio 1990. Festeggia i 30 anni con alle spalle la partecipazione a film come The Wolf of Wall Street, Suicide Squad e C'era una volta a...Hollywood. Non solo, perchè ha già ricevuto due candidature all'Oscar per Tonya (2017) e Bombshell (2020), oltre che due candidature ai Golden Globe per gli stessi film (Foto: Webphoto)

Margot Robbie sarà protagonista dei Pirati dei Caraibi al femminile