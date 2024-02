Oscar, Margot Robbie commenta la mancata nomination di Barbie

Margot Robbie: “Gerwig ha fatto una cosa irripetibile”

Margot Robbie non può dirsi scontenta per come se la sta cavando Barbie, il film che ha interpretato ma ha anche prodotto con la sua compagnia, la LuckyChap Entertainment.

L'attrice, che ha ottenuto una candidatura agli Oscar in qualità di produttrice ma non di interprete del film, si è detta “più che entusiasta” di concorrere agli Oscar con ben otto nomination per Barbie. “È così folle”, ha commentato.

Non c'è risentimento per non essere rientrata nella lista delle migliori attrici della stagione ma è dispiaciuta per Greta Gerwig che, sebbene sia stata nominata tra i migliori autori per la sceneggiatura del film, non ha ottenuto un riconoscimento per la regia della pellicola. “Penso che Greta dovrebbe essere nominata come regista perché quello che ha fatto è una cosa irripetibile, capita una sola volta nella carriera”, ha detto Robbie ai microfoni, che ha aggiunto: “Ma è stato un anno incredibile per tutti i film”.

La trentaduenne, che ha collezionato due candidature agli Oscar (per Tonya e per Bombshell – La voce dello scandalo), ha preferito mettere da parte le dichiarazioni dei colleghi di set che hanno commentato con incredulità la sua esclusione tra i migliori interpreti. Nello specifico, si erano espressi a favore di Robbie sia Ryan Gosling che America Ferrera, entrambi in gara per la statuetta per i loro ruoli in Barbie, tutti e due molto stupiti delle scelte dell'Academy a proposito della collega australiana.