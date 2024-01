Undici film candidati agli Oscar 2024 da vedere su Sky

“Io capitano” da lunedì 29 gennaio su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW; “Mission: Impossible - Dead Reckoning” da lunedì 19 febbraio su Sky Cinema e NOW; "Barbie" prossimamente su Sky Cinema e NOW, già disponibile su Sky Primafila. E disponibili su Sky Primafila anche: "Oppenheimer”; “Killers of the Flower Moon”; “Napoleon”; “Indiana Jones e il quadrante del destino”; “The Creator”; “Elemental”; “Spider-Man: Across the Spider-Verse”; “Guardiani della Galassia Vol. 3”

In corsa per l’Oscar® (LO SPECIALE) come Miglior Film Internazionale Io capitano, intensa pellicola firmata da Matteo Garrone, arriva in prima tv in versione originale lunedì 29 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno in streaming su NOW e disponibile on demand.

Io capitano Presentato in concorso all'80ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leone d'argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr, Io capitano racconta l'odissea contemporanea di due giovani migranti senegalesi, Seydou e Moussa, che attraversano l'Africa con tutti i suoi pericoli per inseguire un sogno chiamato Europa. Il film è scritto da Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri.

BARBIE Otto candidature per Barbie il film campione di incassi, numero uno nella storia della Warner Bros., diretto da Greta Gerwig, con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling, arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming su NOW.

MISSION: IMPOSSIBILE - DEAD RECKONING Due candidature Mission: Impossibile - Dead Reckoning, dal 19 febbraio su Sky Cinema e in streaming su NOW, settimo capitolo della spettacolare saga di successo con Tom Cruise di nuovo nei panni dell'agente Ethan Hunt. Ritroviamo alla regia Christopher McQuarrie e nel cast Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, a cui si aggiunge Hayley Atwell.