Harrison Ford: "La storia di Indiana Jones finisce qui". INTERVISTA

Indiana Jones e il Quadrante del destino è un film di avventura al cento per cento, spettacolare come solo sul grande schermo dei cinema può succedere. Al centro ci sono la sapienza antica e il coraggio sempre giovane dell'eroico archeologo con cappello e frusta. A ritmo serratissimo vediamo inseguimenti, esplorazioni sottomarine, un enigmatico congegno che sfonda il muro del tempo e un vecchio nazista che vuole impadronirsene per cambiare il corso della Storia. Per presentare il nuovo episodio della lunga serie, nei cinema dal 28 Giugno, Harrison Ford e gli attori principali del cast si sono fatti intervistare al Film Fest di Taormina, in occasione dell’anteprima italiana.

“Mi piace mangiare italiano, mi piace come vivete", ammette la superstar, 80 anni, protagonista della saga. Ma è tempo di parlare del film.

Signor Ford, uno dei messaggi che manda il film, mi pare, è che un pensionato con molto talento può ancora vincere. È così?

Siamo nel 1969 e Indiana Jones ha più o meno la mia età. Ha perso il vigore, ha perso la famiglia, sta perdendo il lavoro, le sue capacità non sono brillanti come una volta, ma si presenta una nuova avventura con una compagna molto capace. Il significato del nostro rapporto è una storia emozionante e potente. Indiana Jones va in pensione, ma solo dall’Accademia dove ha insegnato archeologia a studenti piuttosto disinteressati. Nel giorno del pensionamento incontra Helena, il personaggio interpretato da Phoebe Waller Bridge. Abbiamo già visto in una scena come lui non sia proprio in forma, ma arriva Helena con il piano di una nuova avventura ed è qui che comincia la parte principale del film. I primi venti minuti si svolgono nel 1944, alla fine della Seconda Guerra mondiale: in tutti i film di Indiana Jones c’è questo inizio. Di solito non fa parte della storia, ma stavolta sì.

È stato annunciato che questo sarà l’ultimo film di Indiana Jones. Perché non un altro ancora?

Perché credo che la storia sia arrivata a un punto in cui bisogna lasciarla andare via.