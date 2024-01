L'entusiasmo che la notizia dell'entrata della pellicola italiana nella rosa dei nominati come Miglior Film Internazionale ha suscitato in tutti noi è davvero strepitoso. L’intensa pellicola firmata dal cineasta romano arriverà dal 29 gennaio su Sky Cinema e in streaming su NOW, in versione originale con sottotitoli. Ecco tutto quello che bisogna sapere di questo capolavoro



Io Capitano di Matteo Garrone è candidato agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film Internazionale.

L'intensa pellicola firmata dal cineasta romano arriverà dal 29 gennaio su Sky Cinema e in streaming su NOW, in versione originale con sottotitoli.

Il lungometraggio è stato presentato in concorso all’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, vincitore del Leone d’argento per la miglior regia e del Premio Marcello Mastroianni al protagonista Seydou Sarr.



I protagonisti sono Seydou Sarr e Moustapha Fall

Diretto da Matteo Garrone, vede protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall, affiancati da Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi e Doodou Sagna. I due protagonisti principali interpretano due giovani cugini senegalesi in fuga dall'Africa verso l'Europa.

Il film è scritto da Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudosio e Andrea Tagliaferri ed è una coproduzione internazionale Italia Belgio.

Io capitano racconta il viaggio avventuroso di due ragazzini, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l'Europa. Quella che vivranno è una vera e propria odissea contemporanea, un viaggio che li porterà ad attraversare le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

In arrivo su Sky Cinema e in streaming su NOW

Io capitano arriverà dal 29 gennaio su Sky Cinema e in streaming su NOW, in versione originale con sottotitoli.



E il 23 febbraio uscirà nelle sale americane, come è stato annunciato all'inizio di questo mese dal Cohen Media Group. Nel dicembre 2023, infatti, il Cohen Media Group ha acquistato i diritti di distribuzione nordamericana della pellicola. Io Capitano era stato anche candidato ai Golden Globe: è entrato nella rosa dei sei film nominati ai globi dorati nella categoria Miglior film non in inglese. Il suo essere appena entrato ufficialmente nella rosa dei film nominati agli Oscar rende questo capolavoro - che già aveva riscosso un ottimo riscontro nelle sale cinematografiche - una pellicola ancora più importante.

Ricordiamo che l’ultimo film italiano ad aver vinto il premio Oscar come miglior film internazionale è stato La grande bellezza di Paolo Sorrentino (2014). Invece l'ultima pellicola che ha ottenuto la candidatura agli Academy Awards è stata È stata la mano di Dio, sempre di Sorrentino, nominata nel 2022.

La trama intensa e struggente di un film che dovrebbero guardare tutti

Io Capitano racconta il viaggio di due ragazzi senegalesi di appena 16 anni. Questi due giovani vivono il dramma dei migranti attraverso la Libia e il Mediterraneo, con un sogno nel cassetto: diventare musicisti in Europa. Ma a differenza di chi il sogno lo tiene chiuso in un cassetto, loro decideranno di aprirlo e di fare di tutto affinché si avveri. Proprio per questo motivo tenteranno il viaggio verso l'Italia, di nascosto dei loro familiari.

L’Occidente per Seydou e suo cugino significa diventare delle star della musica, e poter aiutare così le loro famiglie a distanza. Eppure i più saggi sconsigliano ai due giovani di partire: la morte è in agguato. L'Europa, infatti, non è il continente felice che si vede in televisione ma è un miraggio dove la gente dorme addirittura per strada.

Un adolescente pronto a tutto in nome del suo sogno, complice l’entusiasmo tipico dell'età Ma per via dell'entusiasmo che solo un adolescente può avere, Seydou non vuole credere a ciò che gli viene detto dai più saggi. Così, dopo aver ricevuto l'assenso a partire da parte dei suoi antenati defunti grazie all'intercessione di uno stregone, decide di iniziare il suo viaggio. Il percorso che lui ritiene sicuro è il seguente: viaggio nel cuore dell'Africa in carovana e in auto, e a Tripoli imbarco su un aliscafo.

Quell’iter diventerà drammatico, violento, puntellato di momenti terribili.

Durante la traversata in mare, l’adolescente Seydou diventerà il capitano messo a titolo.

