Io Capitano, il film di Garrone esce nelle sale Usa il 23 febbraio

Io Capitano (LA RECENSIONE) uscirà il 23 febbraio nelle sale Usa. Lo ha annunciato il Cohen Media Group, che in dicembre ha acquistato i diritti di distribuzione nordamericana del film di Matteo Garrone candidato ufficiale dell'Italia agli Oscar del 10 marzo. L'odissea contemporanea dei due giovani cugini senegalesi in fuga dall'Africa verso l'Europa, per cui Garrone ha vinto il Leone d'argento per la miglior regia all'ultimo festival di Venezia, è entrata nella shortlist della statuetta per il miglior film internazionale. Le nomination saranno annunciate il 23 gennaio. Io Capitano è anche candidato ai Golden Globes per il miglior film non in inglese: i premi, che aprono la stagione ufficiale dei riconoscimenti per il cinema, saranno annunciati domenica 7 gennaio.