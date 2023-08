Barbie guida il boom dei cinema a Luglio

Cinque milioni e mezzo di spettatori nelle sale italiane nel mese appena passato. Numeri molto superiori agli anni precedenti, anche a quelli pre-pandemia. Un successo dovuto per il 48% agli incassi di 'Barbie', il film fenomeno della stagione.

I numeri arrivano da chi gestisce i cinema italiani: nel mese di Luglio gli spettatori in sala sono stati più di cinque milioni e mezzo. È il secondo miglior risultato da quando esistono le rilevazioni Cinetel (1995): il record è del 2011, con 5.800.00 spettatori.

Altri numeri: +127,5 % sul 2022; +66,9 % sulla media del triennio precedente alla pandemia 2017-2019. Il maggior incasso del mese è quello di ‘Barbie’, che nel mese di luglio ha registratoil 48% degli incassi mensili e oltre 2.500.000 presenze, seguito da ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ (625.000 spettatori) e ‘Mission: Impossible - Dead reckoning Parte 1’ (538.000 spettatori).

“Per raggiungere questo risultato era necessario l’arrivo di prodotto fortissimo- ci dice Mario Lorini, presidente dell’associazione di categoria ANEC - Barbie ha sbriciolato i record d’incassi. Le sale hanno poi dimostrato di saper offrire il giusto confort in un mese caldissimo. Abbiamo sfatato la leggenda che a Luglio in Italia non si va al cinema”.