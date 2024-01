Barbie, Gosling deluso per mancate nomination Oscar a Robbie e Gerwig

La nomination di ieri ricevuta da Gosling segna la sua terza volta da candidato agli Oscar. È stato precedentemente nominato come Miglior Attore nel 2007 (per il suo ruolo nel film Half Nelson) e nel 2017 (per quello in La La Land).

Dunque la prima reazione alla notizia di aver ricevuto la sua terza nomination agli Academy Award, questa volta nella categoria Miglior attore non protagonista per il suo ruolo di supporto come Ken accanto a Margot Robbie nei panni della famosa bambola Mattel, non è affatto di entusiasmo ma semmai di delusione. E cocente, anche. Del resto il suo lavoro è sulla spiaggia, a sostenere le donne della sua vita, per collegarci alla trama del blockbuster estivo del 2023.

Ryan Gosling non riuscirà a godersi appieno l'entusiasmo per la sua recente candidature agli Oscar a causa di un cruccio: non gli va giù che non siano state nominate quelle che lui ritiene essere le vere protagoniste del successo del film Barbie, ossia l'attrice Margot Robbie e la regista Greta Gerwig.

approfondimento Ryan Gosling, in arrivo la versione natalizia di I'm Just Ken

"Sono estremamente onorato di essere nominato dai miei colleghi insieme a artisti così notevoli in un anno con così tanti grandi film", ha dichiarato Gosling, 43 anni, in un comunicato ufficiale riportato dai media statunitensi. "E non avrei mai pensato di dire questo, ma sono anche incredibilmente onorato e orgoglioso che ciò avvenga per aver interpretato una bambola di plastica chiamata Ken”.

La delusione per le mancate nomination all'amica e collega da un lato e alla regista che li ha diretti sul set di Barbie dall'altro non toglie comunque il fatto di essere onorato all'idea di aver ricevuto la candidatura.

Ryan Gosling ha aggiunto: "Nessun riconoscimento sarebbe possibile per chiunque sul set senza il loro talento, determinazione e genialità”. La delusione è molto forte, come lo stesso divo ha voluto specificare: “Dire che sono deluso che non siano nominate nelle rispettive categorie sarebbe un eufemismo. Contro ogni probabilità, con niente altro che un paio di bambole senza anima, scarnamente vestite e fortunatamente senza mutandine, ci hanno fatto ridere, ci hanno spezzato il cuore, hanno spinto la cultura e hanno fatto storia. Il loro lavoro dovrebbe essere riconosciuto insieme agli altri candidati molto meritevoli”, queste le parole di disappunto espresse dall’attore fresco di nomination (le candidature agli Oscar sono state rivelate ieri, martedì 23 gennaio).

Dopo il preambolo in cui si dice estremamente onorato per la candidatura, l'attore puntualizza ciò che gli sta a cuore, dicendo: “Ma non c'è Ken senza Barbie, e non c'è un film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone più responsabili per questo film celebrato a livello mondiale e storico”.

approfondimento Barbie 2, Ryan Gosling: "Non ne so nulla, ma fatemi fare Ken Husky"

Ferrera è stata candidata nella categoria Miglior attrice non protagonista. Durante un’intervista rilasciata a EW martedì mattina, appena dopo aver scoperto di essere candidata all’Oscar, America Ferrera ha definito la sua prima nomination "surreale e un sogno che si avvera" e ha ribadito i medesimi sentimenti di Gosling circa le esclusioni di Gerwig e Robbie. "Il loro lavoro in entrambe quelle categorie è stato fenomenale e secondo me meritano di essere riconosciute per la storia che hanno fatto, per il terreno che hanno rotto, per la bellissima arte", ha dichiarato Ferrera. "Sono le mie ragazze, e voglio vederle celebrate per la loro straordinarietà, quindi quella parte è sicuramente agrodolce”, ha aggiunto.

Detto ciò, l'interprete di Ken dichiara di essere "felice" per la collega America Ferrera, la quale ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar per il ruolo di supporto nei panni di Gloria, la dipendente di Mattel da cui parte tutta la storia e l’incredoibile viaggio della Barbie interpretata da Margot Robbie.

Il film Barbie ha ottenuto 8 nomination agli Oscar



La pellicola uscita nell'estate 2023 ha ottenuto otto nomination in totale, tra cui una candidatura nella categoria Miglior Film e due nella categoria Canzoni Originali (una per I'm Just Ken e una per What Was I Made For? di Billie Eilish).

Come produttrice del film, Margot Robbie ha ottenuto una nomination poiché il film concorre per il Miglior Film, tuttavia in modo sorprendente Gerwig e Robbie sono state escluse dalle rispettive categorie di Miglior Regista e Miglior Attrice.

La sorpresa è globale, ma parte chiaramente da “casa”: a partire da Variety fino ad arrivare a EW, giusto per citarne due nomi, tantissime testate statunitensi si sono dette davvero sorprese per questa inaspettata scelta di escludere due delle più grandi protagoniste del cinema dell'anno scorso dai più importanti premi della settima arte.