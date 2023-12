Barbie 2, Ryan Gosling: "Non ne so nulla, ma fatemi fare Ken Husky"

L'attore rimane blindato sulle possibilità di un sequel, ma scherza sugli eventuali sviluppi a cui potrebbe andare incontro il suo personaggio

Sequel o non sequel. Il grande successo di Barbie, film più visto del 2023, porta tanti a chiedersi se il film di Greta Gerwig avrà un seguito oppure no. La regista Greta Gerwig è apparsa possibilista, la star Margot Robbie avrebbe escluso l’ipotesi, il collega Ryan Gosling, invece, per ora non si sbilancia. Ma pare avere un desiderio decisamente particolare.

I desiderata di Gosling L’attore che ha interpretato il Ken principale nel film sceneggiato dalla coppia artistica e nella vita composta da Greta Gerwig e Noah Baumbach ha ribadito che lui non sa niente di un possibile sequel. Ma, ha aggiunto, nel caso si potesse fare, avrebbe già qualche idea per il futuro del suo personaggio. Parlandono al BFI di Londra, insieme alla collega di set America Ferrera, Gosling ha risposto così a un fan: “Posso interpretare un Ken Husky o un Ken Sandwich? Posso interpretare quel Ken la prossima volta?”. leggi anche Barbenheimer, al via la produzione che mescolarà Barbie e Oppenheimer

I DUBBI DI AMERICA FERRERA Parole che suonano decisamente ironiche, un modo per buttare ancora una volta la palla in fallo laterale a chi insiste con le domande su un sequel che al momento non risulta essere nei programmi. America Ferrera non ha dato maggiori informazioni: “Greta e Margo hanno già detto che non avevano programmato di farne un franchise. Hanno messo tutto sul tavolo. Tutto ciò che gli piaceva e che sapevano di fare, l’hanno fatto. Non ci stiamo preparando a 20 anni di film su Barbie. Ma ancora una volta, non ne so nulla, quindi potrebbero esserci 20 anni di Barbie o magari uno spinoff su Ken”.

UN'IPOTESI CONCRETA Greta Gerwig, che comunque non ha escluso la possibilità di fare un seguito mostrandosi aperta all’ipotesi, non ha scartato nemmeno l’ipotesi di uno spinoff incentrato su Ken: “Insomma, credo che lo scopriremo – ha detto - Avevamo così tanto materiale per Ken. Potremmo scriverne e scriverne e scriverne”. In un’intervista rilasciata a People nell’agosto scorso, la regista aveva detto di sparere che il film potesse lanciare un mondo e un mucchio di diversi film su Barbie. E anche i dirigenti della Mattel si erano dichiarati sulla stessa lunghezza d’onda. Insomma, al momento niente è certo, ma l’ipotesi di un ritorno a Barbieland è tutt’altro che scartata.