Barbenheimer, al via la produzione che mescolarà Barbie e Oppenheimer

È ufficiale: Barbenheimer si farà! The Hollywood Reporter ha rivelato i dettagli del film che mescolerà i due grandi successi cinematografici degli ultimi mesi. La regia sarà affidata a Charles Band che ha dichiarato: “Una grande opportunità per il black humour”.

Barbenheimer, tutto sul film

Predente il mondo di Barbieland e mescolatelo con l’oscurità della bomba atomica, il risultato? Barbenheimer. Il magazine ha annunciato l’avvio della produzione che metterà insieme i due recenti film. Charles Band tornerà dietro la macchina da presa per il b-movie con un budget di circa un milione di dollari.

Il regista ha parlato del lavoro: “Un’opportunità per divertirsi con l’unione bizzarra di questi due film e il mix delle vibes di Barbie con l’oscurità di Oppenheimer. Mescolateli insieme e avrete una grande opportunità per il black humour”. Il film avrà per protagonista una bambola, ovvero Dott. ssa Bambi J Barbenheimer, intenzionata a costruire una bomba atomica per distruggere l’umanità.