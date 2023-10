Barbie domina anche tra i costumi più venduti ad Halloween quest’anno

Dopo aver dominato il box office, la pellicola diretta da Greta Gerwig sulla bambola più famosa della storia si impone anche tra i costumi più venduti ad Halloween di quest’anno negli Stati Uniti. Il dato è stato stabilito da HalloweenCostumes.com, il sito web specializzato proprio in maschere horror da indossare per la "notte delle streghe" del 31 ottobre

Se la medaglia d’oro spetta a Barbie, sul podio si piazzano anche i costumi tratti da La sirenetta - in particolare quello di Ariel - e quelli ispirati alle pop star Taylor Swift e Beyoncé. Questi risultati confermano che il cinema è la macro-tendenza di quest'anno, così forte da riuscire a intaccare in qualche modo vari aspetti della cultura popolare, come appunto il guardaroba horror da cui attingere per la notte delle streghe.

La scalata di Barbie (QUI LA RECENSIONE DEL FILM ) è inarrestabile e il suo successo ormai coinvolge ogni campo, perfino quello dei costumi di Halloween. Dopo aver dominato il box office, la pellicola diretta da Greta Gerwig sulla bambola più famosa della storia si impone anche tra i costumi più venduti per la notte del 31 ottobre di quest’anno negli Stati Uniti. Il dato è stato stabilito da HalloweenCostumes.com, il sito web americano specializzato proprio in maschere horror da sfoggiare alle feste di Halloween.

Se le maschere di Halloween a tema Barbie e La sirenetta sono esplicitamente citazioni della settima arte, non fatevi ingannare da quelle di Taylor Swift e Beyoncé, nel senso che anche stavolta la potenza va ricondotta proprio al grande schermo. Infatti le due cantanti americane quest’anno si sono rese protagoniste di due film concerto che stanno conquistando il pubblico, anche ben prima della loro uscita (come i dati relativi alle pre-vendite del film-concerto di Taylor Swift dimostrano ampiamente). Dunque quest’anno ad Halloween stravince il cinema: la settima arte batte le sette note (e qualsiasi altra branca artistica e settore dell’intrattenimento).

Barbie è il primo live action sull’iconica bambola degli anni ’60

Quello che porta la firma di Greta Gerwig è il primo live action della storia sull’iconica bambola degli anni ’60. La pellicola arriva dopo tante trattative e ritardi a causa della pandemia di coronavirus.

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale... O a meno che tu non sia un Ken.

Il film racconta di una Barbie (interpretata da Margot Robbie) che verrà cacciata dalla terra delle bambole perfette perché, appunto, diventa improvvisamente una bambola dall’aspetto perfetto. E soprattutto dalla mente non perfetta, dato che le si insinuano in testa pensieri inquietanti di morte e crucci da esistenzialismo puro. Partirà alla volta del mondo degli esseri umani nel tentativo disperato di ritrovare la felicità. Alla base del film c’è un chiaro messaggio sul sentirsi adeguati e non restare vittima dei pregiudizi e imposizioni della società. "Qualunque cosa tu stia pensando, ti daremo qualcosa di completamente diverso, ciò che non sapevi di volere. Possiamo davvero onorare il fan base e al tempo stesso sorprendere le persone. Perché se ciò che faremo provocherà una discussione, avremo fatto centro” ha detto la protagonista Margot Robbie prima dell’uscita della pellicola. E la sua promessa è stata ampiamente rispettata. La forza del film sta anche nella possibilità di avere un cast famoso forse tanto quanto la bambola Mattel.

Il cast di Barbie è stellare. Oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, che interpretano i due personaggi principali, c’è Will Ferrell nel ruolo del CEO della Mattel, poi Ana Cruz Kayne, Emma Mackey, Hari Nef, Alexandra Shipp, Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans, Jamie Demetriou, Connor Swindells, Sharon Rooney, Nicola Coughlan, Ritu Arya e il premio Oscar Helen Mirren.