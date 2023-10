Barbie, Greta Gerwig in incognito in sala durante le proiezioni

The Hollywood Reporter ha ripreso le parole della regista al BFI London Film Festival: “Sono andata in giro per diversi cinema e stavo in fondo”

The Hollywood Reporter ha rilanciato le dichiarazioni rilasciate da Greta Gerwig durante il talk avvenuto al BFI London Film Festival. La regista di Barbie ha rivelato di aver preso parte in incognito ad alcune proiezioni della pellicola per vedere in prima persona le reazioni del pubblico in sala.

margot robbie: "Sono andata in giro per diversi cinema" Barbie è stato uno dei grandi successi cinematografici del 2023 divenendo il film con il maggior incasso dell'anno. A distanza di mesi dall'uscita del lavoro con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken, Greta Gerwig ha parlato della reazione entusiasta avuta all'uscita della pellicola. Durante il talk al BFI London Film Festival, la regista ha rivelato di aver preso parte in incognito ad alcune proiezioni del film nella sua settimana di uscita. Greta Gerwig ha infatti voluto conoscere le reazioni degli spettatori in prima persona sedendosi nelle ultime file delle sale di alcuni cinema di New York: "Sono andata in giro per diversi cinema e stavo in fondo e alzavo anche il volume se sentivo che non era al livello perfetto". La regista si è poi pronunciata sulla reazione del pubblico: "È stata davvero toccante".

Inoltre, Margot Robbie (FOTO) ha rivelato di aver avuto alcuni dubbi durante la realizzazione del film, come ad esempio per la scena di ballo sulle note del brano I'm Just Ken: "Quella sequenza, in particolare, è stata fatta con scelte che mi hanno entusiasmata e resa davvero felice, ma poi alla fine della giornata guidavo verso casa e pensavo 'Oh no!'".

Infine, Greta Gerwig ha rivelato di essere al lavoro a un nuovo progetto: "Sono nel processa di scrittura ed è difficile perché sto avendo incubi ricorrenti".