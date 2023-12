Ryan Gosling, in arrivo la versione natalizia di I'm Just Ken

La pagina Instagram ufficiale di Barbie ha condiviso un teaser in cui Ryan Gosling e Mark Ronson, in studio di registrazione, lavorano al mixer con un albero di Natale sullo sfondo. I'm Just Ken si prepara a tornare, questa volta in versione natalizia

In Barbie, Ryan Gosling veste i panni di Ken . E canta I'm Just Ken. La canzone, diventata subito un tormentone, ha debuttato all'87esimo posto della Billboard Hot 100 . E, sebbene Gosling sia citato su Wikipedia alla voce "attore" e non compaia come "cantante", non si è trattato di un unicum. Già con City of Stars, del suo film La La Land , aveva fatto la sua comparsa nella celebre (e ambitissima) classifica musicale. All'epoca, la sua versione solista rimase per due settimane al numero 1 della classifica Jazz Digital Song Sales, mentre una versione con la co-star Emma Stone raggiunse l'ottava posizione nella classifica Bubbling Under di Hot 100 e la numero 45 nella classifica Digital Song Sales. I'm Just Ken è stata prodotta da Mark Ronson insieme al co-sceneggiatore e co-produttore di Barbie Andrew Wyatt, e vanta la chitarra di Slash (Guns N' Roses).

Il grido disperato di Ryan Gosling / Ken

Che cos'è I'm Just Ken? Un appello disperato di Ken, che chiede a Barbie di guardarlo e che dice che - nel mondo reale - sarebbe "un dieci". Stanco di essere messo in ombra da Barbie, Ken / Ryan Gosling canta: "Non sembra importare quello che faccio | Sono sempre il numero due". E, ancora: "Perché sono solo Ken | In qualsiasi altro posto sarei un dieci | È il mio destino vivere e morire una vita di bionda fragilità? | Sono solo Ken | Dove io vedo l'amore, lei vede un amico | Cosa le costerebbe vedere l'uomo dietro l'abbronzatura e combattere per me?". Peraltro, non è neppure l'unica canzone che Ryan Gosling intona nel film dei record. Sua è anche la cover di Push dei Matchbox Twenty: in uno dei momenti clou della pellicola, quando è un vero e proprio villain, la suona alla chitarra per Barbie. Entrambi i brani fanno parte di una colonna sonora entrata nella Billboard 200, grazie a lui e grazie a nomi come Billie Eilish, Dua Lipa, Sam Smith e Nicki Minaj, tutti uniti nel tracciare le note di un film che - ben lontano dall'essere frivolo - è un manifesto femminista. Piuttosto riuscito.