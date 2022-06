Barbie, la prima foto di Ryan Gosling nei panni di Ken

Dopo la prima foto di scena di Margot Robbie, ecco quella del suo collega di set e co-protagonista. Il film, diretto da Greta Gerwig, arriverà nelle sale americane il 21 luglio 2023 Condividi

Dopo Barbie, ecco Ken. Warner Bros. Pictures continua la sua opera sottile di marketing per il lungo lancio del film Barbie, il cui arrivo nelle sale americane è previsto per il 21 luglio 2023. Nessun dettaglio sulla trama, ma qualche dichiarazione e foto. Come quella che ritrae per la prima volta Ryan Gosling nei panni di Ken, a qualche mese di distanza dalla pubblicazione della prima immagine di Margot Robbie in quelli di Barbie. Nella foto, condivisa su Instagram, Ken appare con una giacca in jeans slacciata a mostrare petto e addome e un paio di mutande personalizzate col suo nome.

Regia di Greta Gerwig vedi anche Barbie, prima foto e data d'uscita del film con Margot Robbie Il film sull’iconica bambola prodotta dalla Mattel sarà diretto da Greta Gerwig, regista di film d’autore come Lady Bird (Golden Globe per la migliore commedia o film musicale e due nomination agli Oscar per Gerwig per la sceneggiatura originale e la miglior regia) e Piccole donne (candidato agli Oscar per la migliore sceneggiatura non originale). Un’icona della femminilità che negli anni si è fatta portatrice di valori importanti come l’inclusività – Barbie – nelle mani di una regista che sulle tematiche femminili ha fondato la sua carriera.

LE DICHIARAZIONI DI SIMU LIU leggi anche Barbie il film, Simu Liu rivela di essersi "cerettato" l'intero corpo La curiosità per il film, al momento, rimane tale, appagata da pochissimi indizi e rumor. Come quello che vorrebbero la presenza nella storia di più versioni di Ken, una delle quali interpretata da Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli). Proprio Liu, in un’intervista a The Independent, ha raccontato di essersi sottoposto a lunghe sedute di depilazione, subendo i dolori della ceretta integrale. Sul film, Liu ha dato qualche indizio sulla caratterizzazione della protagonista, definendola “selvaggia” e “incredibilmente unica”, e ha aggiunto: “Vorrei potervi mostrare quello che facciamo ogni giorno perché è pazzesco”. Un’altra cosa che sappiamo grazie a Liu è che nel film ci saranno delle scene di ballo.