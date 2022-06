Barbie il film, Simu Liu rivela di essersi "cerettato" l'intero corpo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Del film Barbie tutto è ancora top secret e avvolto nel mistero, tutto tranne un'indiscrezione che arriva dal diretto interessato: l'attore Simu Liu (star di Shang-Chi) ha rivelato che per interpretare un ruolo - che per adesso non è stato ancora rivelato - si è dovuto sottoporre a una depilazione totale del corpo.



Quindi mentre i dettagli della trama dell'attesissima pellicola con protagonista Margot Robbie rimangono ancora top secret, adesso i fan sanno almeno una cosa: una delle star maschili ha dovuto sottoporsi a ceretta massiccia.

Il personaggio che interpreterà Simu Liu non è stato ancora annunciato, tuttavia le voci dicono che l’attore interpreterà una delle numerose bambole di Ken nel film (insieme al protagonista Ryan Gosling)



"La ceretta è stata un’illuminazione”, ha dichiarato Liu durante un’intervista rilasciata a The Independent. “È stata una delle esperienze più dolorose della mia vita. Ho ritrovato una grande ammirazione per le donne incredibilmente coraggiose che affrontano tutto ciò mensilmente”, ha ammesso l'attore.

Benché il celebre attore, stuntman e sceneggiatore cinese naturalizzato canadese non abbia potuto dire nulla circa l'attesissimo film di cui farà parte, ha però offerto un lampante indizio, dicendo che: “I discorsi online mi stanno dando vita”.

Da queste parole si può evincere che forse i rumors per una volta tanto ci avrebbero azzeccato: Simu Liu interpreterà quindi una delle numerose bambole di Ken?



L’unica cosa certa è che il film Barbie uscirà nelle sale il 21 luglio 2023, quindi per almeno un anno mettiamoci il cuore in pace.