Nicki Minaj torna in vetta alla Billboard 200 con Pink Friday 2

Pink Friday 2 di Nicki Minaj è in vetta all Billboard 200 negli Stati Uniti: nella sua settimana di debutto, ha collezionato più vendite di qualsiasi altro album rap femminile negli ultimi quattro anni. Il successo di Pink Friday 2 si unisce a quello di Pink Friday, l’album di debutto di Minaj, ed è il suo terzo disco a raggiungere il primo posto della Billboard (il secondo, Roman Reloaded, è del 2012). Così, l'artista è la rapper donna col maggior numero di album posizionati in vetta alla classifica.

Il successo di Pink Friday 2

Pink Friday 2 ha venduto 228.000 copie nella settimana del 7-14 dicembre, secondo i dati forniti da Luminate. Nella sua versione in vinile, con 25.000 copie vendute, è risultato inoltre un vero e proprio best-seller: mai prima d'ora una donna rapper aveva venduto tanto, almeno dal 1991 a oggi (Luminate ha cominciato a contare i vinili proprio nel 1991). All'interno del disco di Nicki Minaj troviamo collaborazioni con Drake a Lil Wayne, J. Cole, 50 Cent e altri, ma anche campionature di Billie Eilish, Blondie e Rick James, solo per citarne alcuni. Il prossimo marzo, comincerà un lungo tour nelle arene che consentirà all'artista di intonarne i brani dal vivo.

Poco dopo la sua uscita, Minaj ha spiegato su X che le classifiche di Billboard avrebbero tolto 100.000 dai dati di vendita. Il motivo? Il suo incoraggiamento ai fan ad acquistare quattro copie ciascuno, per partecipare a un concorso. Secondo la sua versione, Billboard l'avrebbe "punita" per "aver fatto ottima musica e avere grandi fan". Al di là dei motivi veri oppure no, Nicki Minaj è riuscita a primeggiare. E, il suo Pink Friday 2, ha superato persino il temibilissimo 1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift e For All the Dogs di Drake.



