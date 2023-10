Taylor Swift, è uscito l’album 1989 (Taylor’s Version)

“Il mio nome è Taylor e sono nata nel 1989”. In un post su Instagram, Taylor Swift ha celebrato l’uscita il 27 ottobre dell’album 1989 (Taylor’s Version), la ri-registrazione dell’originario disco 1989 pubblicato nel 2014 che contiene le hit Shake It Off, Bad Blood, Wildest Dreams, Blank Space e Style. La riedizione dell'album, annunciata in estate durante una tappa dell’Eras Tour, comprende 21 brani che includono le canzoni della versione deluxe originale e le cinque tracce a sorpresa Is It Over Now?, Say Don’t Go, Now That We Don’t Talk, Suburban Legends e Slut! svelate lo scorso mese agli Swifties tramite la risoluzione di rompicapi su Google. “Sono nata nel 1989, mi sono reinventata per la prima volta nel 2014, e una parte di me è stata recuperata nel 2023 con la ri-registrazione di quest’album che amo così tanto. Mai nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato la magia che avresti sparso nella mia vita per così tanto tempo” ha scritto Swift. “Questo momento è un riflesso dei boschi in cui abbiamo vagato e tutto questo amore tra noi brilla ancora nell’oscurità più scura. Vi presento, con gratitudine e selvaggia meraviglia, la mia versione di 1989. Vi aspetta”.