Taylor Swift ha pubblicato il remix e la versione live di Cruel Summer

Per celebrare il successo del film concerto The Eras Tour, Taylor Swift ( FOTO ) ha pubblicato una versione live e un remix di Cruel Summer, brano contenuto nell’album Lover, distribuito nel 2019.

taylor swift, il messaggio ai fan

La cantautrice statunitense continua a mietere successi. Taylor Swift è appena sbarcata al cinema con la pellicola sulla sua tournée attualmente in corso. In questi mesi i fan le hanno dimostrato grande supporto rendendo Cruel Summer una hit a livello internazionale, per questo motivo la voce di You Need To Calm Down ha deciso di pubblicare due nuove versioni della canzone.

L'artista ha scritto: "In che cosa straordinaria avete trasformato il film concerto The Eras Tour. Ho guardato i video di voi nei cinema che ballate, vi scatenate e ricreate le coreografie, scherzate, fate cose magiche, vi fidanzate e in generale create lo stesso tipo di caos gioioso per il quale siamo conosciuti”.