Taylor Swif ottiene la migliore apertura al box office per un concerto

Nuovo record per Taylor Swift . Dopo giorni di indiscrezioni e analisi, l’artista ha ufficialmente portato a casa un altro primato. The Eras Tour è divenuto il miglior debutto di sempre nelle sale americane per un film concerto. La pellicola ha raggiunto 92.800.000 dollari divenendo anche il secondo miglior debutto del mese di ottobre alle spalle di Joker a quota 96.200.000 dollari.

Per quanto riguarda i singoli di Taylor Swift (FOTO) spiccano Love Story, I Knew You Were Trouble, Shake It Off, Blank Space e You Need To Calm Down.