Taylor Swift e Travis Kelce fanno sul serio, le prime foto insieme

Per la prima volta immortalati mano nella mano in pubblico, Taylor Swift e Travis Kelce hanno indirettamente confermato le voci sulla loro relazione. Dopo gli avvistamenti della popstar, 33 anni, in prima fila allo stadio per tifare il tight end dei Kansas City Chiefs, 34 anni, in compagnia della madre e degli amici di lui, la coppia di celebrità ha infatti svelato il nuovo amore. I paparazzi hanno diffuso le prime foto delle due superstar, scattate lo scorso weekend prima all’uscita del ristorante Nobu a New York, e poi nei pressi degli studi di registrazione del Saturday Night Live, show che ha visto entrambi protagonisti: Kelce per un ironico cameo sulla National Football League, Swift per la presentazione dell’ospite musicale, la rapper Ice Spice. “Taylor e Travis sembravano molto a loro agio e felici insieme” ha dichiarato a Entertainment Tonight un testimone presente all'after party del programma. “Durante la sera si sono tenuti la mano, sussurrando nelle orecchie l’uno dell’altra, e si sono anche scambiati qualche bacio” ha aggiunto un’altra fonte, che ha anche notato l’atteggiamento protettivo di Kelce nei confronti di Swift. La nuova coppia, quindi, sembra fare sul serio, e ha il potenziale sufficiente per emulare un'altra iconica relazione tra due star della musica e dello sport, Victoria e David Beckham.