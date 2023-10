Drake ha annunciato una pausa dalla musica per motivi di salute

“Probabilmente non farò musica per un po’, sarò onesto”. Nella puntata del programma radiofonico Table for One andata in onda su SiriusXM il 6 ottobre, lo stesso giorno dell’uscita dell’ultimo album For All the Dogs, Drake ha annunciato la volontà di prendere una pausa da canzoni e concerti per dare priorità alla salute. “Devo concentrarmi sulla mia salute, prima di tutto, e ne parlerò presto” ha proseguito il rapper, che ha aggiunto: “Niente di pazzesco, ma semplicemente che, sapete, voglio che le persone siano in salute nella vita, e io ho avuto per anni i problemi più assurdi con il mio stomaco”. Nonostante il riserbo su ulteriori dettagli, Drake ha espresso una ferma convinzione: “Chiuderò la porta dello studio per un po’. Non so nemmeno quanto durerà “un po’”. Forse un anno o qualcosa del genere, o forse un po’ di più”.