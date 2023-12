Critics Choice Awards 2024, Barbie da record con 18 nomination

Successo per la colonna sonora. Il film (FOTO) competerà nelle categorie Miglior colonna sonora e Miglior canzone, in quest’ultima con ben tre brani su sei: Dance the Night di Dua Lipa, I’m Just Ken di Ryan Gosling e What Was I Made For? di Billie Eilish.

Queste tutte le candidature ottenute da Barbie:

Miglior film Miglior regista Miglior attrice protagonista Miglior attore non protagonista Miglior attrice non protagonista Miglior giovane attore/attrice Miglior cast corale Miglior sceneggiatura originale Miglior fotografia Miglior montaggio Migliori costumi Miglior production design Miglior colonna sonora Miglior canzone (3 brani candidati) Miglior trucco Miglior commedia