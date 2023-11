Dua Lipa è tornata. Houdini anticipa il nuovo album della popstar

Dua Lipa ha raccontato il significato di Houdini: “È molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga”

La libertà di essere sé stessi, la curiosità di conoscere una persona e il desiderio di ballare fino a notte fonda. Dua Lipa ha lanciato Houdini come primo singolo della sua terza era discografica. In meno di ventiquattro ore il videoclip del brano ha superato otto milioni di visualizzazioni dando il via con successo alla corsa verso la vetta delle classifiche.

DUA LIPA: “Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa” Quasi un mese di attesa e tante domande sullo stile del nuovo singolo, ma ora Dua Lipa ha svelato tutto. La popstar ha pubblicato Houdini, mettendo subito in chiaro l’intenzione di riprendersi i primi posti delle chart. La canzone ha segnato l’inizio della nuova era della cantante che in questi anni si è presa un posto di rilievo nella scena musicale. Il singolo mescola ritmi dance e pop allontanandosi dall’album Future Nostalgia; inoltre, Dua Lipa ha pubblicato anche il videoclip che ha superato otto milioni di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore. Nel filmato la cantante si esibisce in una sala prove, al suo fianco un gruppo di ballerini. La popstar ha raccontato: “Houdini incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca”. approfondimento Dua Lipa con la maglia del Palermo, i tifosi impazziscono

Dua Lipa ha aggiunto: “Houdini è molto ironica, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga”. approfondimento Dua Lipa torna su Instagram dopo la pausa con un nuovo look: la foto

Dua Lipa ha parlato anche del nuovo album, di cui al momento non si conoscono dettagli. La popstar ha dichiarato: “Molto di questo album è stato scritto in quei momenti gioiosi di caos assoluto e di come mi sono mossa nel mondo con leggerezza e ottimismo senza preoccuparmi del risultato”. approfondimento Dua Lipa apre la nuova era con il singolo Houdini

