Dua Lipa torna su Instagram dopo la pausa con un nuovo look: la foto

Dua Lipa è tornata sul social network più gettonato che ci sia, Instagram. Dopo essersi presa un momento di pausa dai social, la pop star è ora tornata e per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look. La sua chioma adesso è rosso fuoco.

“Vi sono mancata?” ha scritto nella didascalia. Ha anche taggato il regista Tyrone Lebon nel post, lasciando presagire un prossimo progetto, quindi probabilmente cinematografico.

Nell'immagine condivisa, Dua Lipa è distesa su un letto mentre indossa una canotta a righe rosse, bianche e blu. Capelli lunghi, lisci e rossi la connotano nello scatto. Guarda direttamente verso la fotocamera, mostrando un trucco minimale.

Alla sua domanda - “Vi sono mancata?” - stanno rispondendo da ogni angolo del mondo. I suoi tantissimi fan sparsi per il globo terraqueo, infatti, le stanno facendo sapere che sì, la sua mancanza si è fatta sentire eccome!



L'ultimo progetto cinematografico di Dua Lipa è stato il film Barbie di Greta Gerwig, in cui la vincitrice di un Grammy ha fatto una comparsa nel ruolo di Mermaid Barbie, con capelli colorati e ondulati.

Lipa ha anche registrato una canzone per il film, intitolata Dance the Night. La traccia le è valsa due nomination ai MTV Video Music Awards di quest'anno, come Miglior Video Pop e Migliore Coreografia.



Prossimamente vedremo la popstar anche in un altro film: Argylle, il thriller di spionaggio che nasce dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass) che comprende Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Henry Cavill, il premio Oscar Sam Rockwell, John Cena… Perfino il gatto del film è una superstar, in quanto la sua padrona è niente po’ po’ di meno che la top model Claudia Schiffer (che è la moglie del regista Matthew Vaughn).



Potete guardare la foto di Dua Lipa con il nuovo look nel post che trovate in fondo a questo articolo.