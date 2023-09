Argylle, cosa sapere del film con Dua Lipa ed Henry Cavill

È uscito il trailer ufficiale del thriller di spionaggio intitolato “Argylle”. Il film nasce dalla mente brillante di Matthew Vaughn (del franchise Kingsman e Kick-Ass). La particolarità della pellicola è quella di stravolgere totalmente la realtà. E prendere per mano lo spettatore per portarlo in giro per il mondo. Anche il cast è eccezionale: comprende Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Henry Cavill, il premio Oscar Sam Rockwell, John Cena, Dua Lipa e tante altre star. Tra cui il gatto di Claudia Schiffer

Bryce Dallas Howard interpreta il personaggio principale, quello di Elly Conway. Si tratta di un’autrice di una serie di romanzi bestseller di spionaggio. Ama vivere in solitaria, lontano da tutto e tutti. Il suo massimo del divertimento - o, meglio ancora, l’apogeo della felicità - è trascorrere una serata a casa al computer con il suo gatto Alfie. Dovrà suo malgrado dire addio a quelle sue buone abitudini eremitiche e tranquille non appena le trame dei suoi romanzi inizieranno inspiegabilmente a rispecchiare paro paro le azioni segrete di un'organizzazione di spionaggio che esiste davvero, nella realtà. A quel punto le tranquille serate a casa diventeranno un lontano ricordo… La protagonista è la penna da cui nasce la saga letteraria incentrata sull'agente segreto Argylle e sulla sua missione di smascherare un'organizzazione criminale globale. Potete guardare il trailer ufficiale del film Argylle nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Perfino il cast animale è di alto lignaggio



E perfino il cast animale è di alto, altissimo livello. Diciamo top: il gatto Alfie è interpretato da Chip, che nella vita reale è il gatto della top model Claudia Vaughn (nata Claudia Schiffer, proprio lei).

Infatti ricordiamo che a dirigere e a produrre questo film c’è Matthew Vaughn, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico che nel 2002 ha sposato Claudia Schiffer; la coppia ha tre bambini, Caspar Matthew, Clementine e Cosima Viole. E un gatto fantastico, anche.



Il co-protagonista è Sam Rockwell, nel ruolo di Aiden. Si tratta di una spia allergica ai gatti e la sua nuova compagna di avventure cosa porta sempre con sé? Esatto: un gatto. Il suo amico peloso è appunto Alfie, da lei portato nello zaino e suo fedele compagno in ogni tappa della sua "Via Crucis" thriller e ricca di suspense. Se lo porterà appresso per tutto il film, correndo per il mondo nel disperato tentativo di stare un passo avanti agli assassini.

La trama molto coinvolgente fa sì che il confine tra il mondo immaginario di Elly e il mondo reale inizi a svanire.



Argylle è diretto e prodotto da Matthew Vaughn, da una sceneggiatura di Jason Fuchs (Sei ancora qui - I Still See You). Il film è prodotto da Matthew Vaughn, Adam Bohling (del franchise Kingsman), Jason Fuchs e David Reid (del franchise Kingsman). I produttori esecutivi sono Adam Fishbach, Zygi Kamasa, Carlos Peres e Claudia Vaughn.

Apple Original Films presenta, in associazione con MARV, una produzione Cloudy. Argylle è distribuito da Universal Pictures Italia.



Di seguito trovate il trailer ufficiale del film Argylle.