Argylle, la prima foto del debutto di Dua Lipa come attrice

La pellicola targata Apple TV (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) vedrà Dua Lipa debuttare come attrice

Argylle segnerà il debutto di Dua Lipa nella settima arte. Nelle scorse ore la voce di Hotter Than Hell , classe 1995 , ha regalato al pubblico il primo scatto al fianco di Henry Cavill ( FOTO ) in un post sul profilo Instagram che conta più di ottanta milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra musica, backstage, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

Nelle scorse ore Henry Cavill, protagonista del film di genere spionaggio, ha condiviso lo stesso scatto di Dua Lipa scrivendo: “ Argylle and Lagrange . Sembra perfettamente tranquilla, non è vero?”.

La pellicola potrà contare sulla presenza di Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston e Catherine O'Hara, troveremo poi anche John Cena, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose e Rob Delaney.

Argylle farà il suo arrivo prossimamente su Apple TV (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), nessuna notizia per quanto riguarda la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.