Dua Lipa: nuovo look per la cantante

La popstar, classe 1995, ha condiviso la cover dell'edizione britannica di Vogue sul suo profilo Instagram ottenendo oltre due milioni e mezzo di like

Icona musicale e di stile. La voce di Don’t Start Now ha sorpreso i fan con il nuovo look destinato a diventare una nuova tendenza in tutto il mondo.

Dua Lipa: la foto su Instagram approfondimento Dua Lipa, Studio 2054: il racconto del suo show fantasmagorico Dua Lipa, classe 1995, è una delle grandi protagoniste del panorama discografico internazionale. Singolo dopo singolo la stella del pop si è imposta vendendo milioni di copie in ogni angolo del pianeta. Nelle scorse ore la popstar (FOTO) ha ottenuto grande attenzione per il nuovo look mostrato tramite un post sul suo profilo Instagram che conta più di cinquantotto milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra backstage, servizi fotografici e momenti di relax con gli affetti più cari. La voce di New Rules ha mostrato il nuovo look scelto per la cover dell’edizione britannica di Vogue salutando il celebre taglio di capelli che l’ha resa famosa in favore di un look totalmente inedito; nel giro di poco tempo lo scatto ha fatto il pieno di like tanto da contarne al momento più di due milioni e mezzo.