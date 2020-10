Dua Lipa lancia su TikTok la "Levitating Challenge"

La cantante ha invitato i suoi fan a pubblicare sui social i loro video mentre ballano la coreografia della hit. "Sto facendo le prove per qualcosa di speciale! Non vedo l'ora di parlarvene" ha scritto

Dua Lipa ha in mente qualcosa di davvero speciale per i suoi fan. La cantante ha condiviso sui suoi profili social una clip in cui esegue la coreografia del singolo "Levitating", insieme alle ballerine che lavorano con lei. Un'occasione per lanciare una sfida ai suoi ammiratori.

Dua Lipa e la "Levitating Challenge" "Sto facendo le prove per qualcosa di speciale! Non vedo l'ora di parlarvene" ha scritto Dua Lipa nella didascalia del post. "Nel frattempo voglio vedere le vostre #levitating challenge" ha aggiunto, invitando i suoi fan a ripetere il balletto del videoclip di "Levitating" su TikTok. Dua Lipa ha invece lasciato il mistero in merito al motivo di queste prove. Dua Lipa e "Levitating" L'artista 25enne aveva già esplorato il mondo di TikTok proprio con la canzone "Levitating". Il video del brano, realizzato in collaborazione con il rapper DaBaby, è stato ideato dagli utenti di TikTok, che hanno pubblicato quasi 150mila video per dare i loro consigli in merito a coreografie, scenografie e make-up. Prima dell'uscita della canzone, la cantante aveva invitato i propri fan, attraverso il suo profilo TikTok, a mandare idee per il videoclip. Alla fine diversi tiktokers, grazie alle loro proposte, sono riusciti a prendere parte al videoclip finale.

Nel video si vede la cantautrice britannica all'interno di un ascensore, con ambientazioni disco anni '80. La regia è di Warren Fu, che in passato ha lavorato con artisti come Daft Punk e The 1975. La partecipazione degli utenti di TikTok ha reso "Levitating" il primo videoclip ufficiale girato da un'artista in collaborazione con l'applicazione cinese. Nei giorni scorsi “Levitating” ha guidato la classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane.