Dua Lipa vuole collaborare con Madonna

Dua Lipa è pronta per tornare a cantare dopo i tanti cambi di look in quarantena

Anche le star hanno degli idoli. Non conta la fama raggiunta nel corso della propria carriera, tutti siamo stati dei giovani chiusi in camera a fissare dei poster al muro. Lo stesso dicasi per Dua Lipa, oggi una delle stelle della musica mondiale, che sogna di riuscire a collaborare con Madonna. La notizia giunge da una fonte più che attendibile. Si tratta del suo manager, Ben Mawson. Questi ha spiegato a “Music Week” di star lavorando duramente per riuscire a ottenere una collaborazione con Madonna: “Stiamo provando a registrare qualcosa con lei. Le scriverò una mail, così da provare a capire se intenda realizzare un singolo con Dua. Aspira a essere come lei da quando l’ha incontrata per la prima volta a 17 anni”. Mawson ha inoltre risposto a una domanda sul suo futuro: “Se sarà la sua erede? Dipende da cosa si intende. Dua è una pop star completa e il suo ultimo album ‘Future Nostalgia’ è senza dubbio influenzato da Madonna”. La quarantena di Dua Lipa Ospite di “E poi c’è Cattelan” durante il lockdown dovuto al Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), Dua Lipa ha raccontato la propria quarantena e quanto sogni di poter tornare sul palco, dinanzi al proprio pubblico: “Credo che il mondo cambierà. Mi manca poter abbracciare i miei amici. Spero non si perda il contatto umano, col quale siamo cresciuti. Mi auguro che alla fine non avremo paura l’uno dell’altro. Penso che ci confronteremo in maniera diversa con la natura e il nostro pianeta, apprezzeremo di più quello che abbiamo e capiremo che non c’è bisogno di vivere la nostra vita così velocemente e che possiamo fare un passo indietro cercando di vedere le cose sotto un’altra luce”.