Miley Cyrus, svelata l'uscita del video di Prisoner con Dua Lipa

Due stelle della musica pop, due artiste che negli ultimi anni hanno dominato le classifiche in ogni del pianeta, la voce di Wrecking Ball ( FOTO ) è ora pronta per lanciare il secondo singolo dall’imminente nuovo album Plastic Hearts, in uscita venerdì 27 novembre.

Miley Cyrus: il duetto con DuA Lipa

approfondimento

Miley Cyrus omaggia Britney Spears con l'esibizione di Gimme More

Prisoner è la collaborazione di Miley Cyrus e Dua Lipa (FOTO), grande protagonista del 2020 con l’ultimo album Future Nostalgia, certificato disco d’oro nel Regno Unito per aver venduto più di 100.000 copie.

Nelle scorse ore la voce di Adore You ha annunciato la distribuzione del video in concomitanza con l’uscita del brano, ovvero venerdì 20 novembre.

Prisoner arriva dopo lo straordinario successo riscosso da Midnight Sky, il brano che ha avuto il compito di dare il via alla nuova era discografica. Il singolo ha immediatamente conquistato pubblico e critica ottenendo anche numerose certificazioni, tra le quali un disco d’oro in Australia e in Norvegia per aver venduto rispettivamente oltre 35.000 e più di 30.000 copie.

Miley Cyrus ha svelato anche la cover di Plastic Hearts annunciandone la tracklist.