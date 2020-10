Miley Cyrus omaggia Britney Spears con l'esibizione di Gimme More

Nel corso degli anni Miley Cyrus non ha mai nascosto la sua ammirazione per Britney Spears citandola più volte come fonte di ispirazione per la sua carriera da popstar.

Miley Cyrus: il video da oltre due milioni di visualizzazioni

Poche ore fa la voce di Midnight Sky ha condiviso un’anteprima della performance registrata per MTV in cui si è esibita sulle note di una delle canzoni della Principessa del Pop più iconiche e amate dal pubblico, ovvero Gimme More.

Da ...Baby One More Time alla recente distribuzione di Mood Ring passando per Stronger, Overprotected, Toxic, Piece of Me, Womanizer, Circus e Perfume, in oltre vent'anni di carriera Britney Spears (FOTO) ha regalato al pubblico brani che hanno fatto la storia della musica, tra i più famosi anche Gimme More, pubblicato come singolo apripista di Blackout, ritenuto uno degli album più influenti del pop.

Miley Cyrus ha deciso di omaggiare la cantante esibendosi proprio sulle note del brano, il video dell’anteprima ha immediatamente conquistato il pubblico ottenendo più di due milioni di visualizzazioni su Instagram in meno di ventiquattro ore.