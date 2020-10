Britney Spears si mostra senza trucco: le foto su Instagram

Britney Spears, classe 1981, ha lanciato un messaggio a sostegno della body positivity sottolineando l’importanza di piacersi per come si è

Una carriera iniziata con il brano ritenuto da Rolling Stone il miglior singolo di debutto nella storia della musica, un percorso fatto di record e traguardi che l’ha portata a conquistare il titolo di Principessa del Pop , da oltre vent’anni Britney Spears domina il mondo dello showbiz con album e canzoni in grado di scalare le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Britney Spears:”Posso diventare insicura quando mi scattano foto”

approfondimento

Auguri Britney Spears: la principessa del pop compie 38 anni

Nel corso degli anni la voce di Gimme More si è più volte schierata in prima linea a supporto di battaglie contro le discriminazioni e a sostegno della body positivity. Poche ore fa la popstar, classe 1981, ha condiviso una serie di foto nelle quali ha deciso di mostrarsi senza trucco sottolineando l’importanza di piacersi per come si è, senza filtri e al naturale.

Britney Spears (FOTO) ha pubblicato tre foto sul suo profilo Instagram che conta oltre ventisei milioni di follower, questo l’inizio del suo messaggio: “Instagram contro la realtà! Ho deciso di mostrarvi come appaio nella vita quotidiana! Posso diventare insicura quando mi scattano foto senza che io sia pronta, quindi devo sempre mettere molto impegno nell'apparenza, ma sapete, alcune volte è bello non sforzarsi così tanto e demolire quelle mura! Ci vuole molta forza per fare quello!”