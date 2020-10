Miley Cyrus, il nuovo album è pronto

Si sta per alzare il sipario sulla nuova era discografica della voce di Adore You. Poche ore fa Miley Cyrus ha rilasciato un’intervista all’emittente radiofonica The River parlando della realizzazione del disco che potrebbe vedere la luce a breve.

Miley Cyrus: il successo in classifica

approfondimento

Dal debutto con See You Again alla collaborazione con Ariana Grande e Lana Del Rey sulle note di Don’t Call Me Angel passando per The Climb, Party in the U.S.A., Who Owns My Heart, We Can’t Stop, Slide Away e Wrecking Ball, quest’ultima certificata con ben cinque dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di cinque milioni di copie.

In oltre un decennio di carriera, Miley Cyrus ha spaziato tra diversi generi musicali conquistando pubblico e critica, tra i premi ottenuti due Billboard Music Awards, una nomination ai Golden Globe e una candidatura ai Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album grazie a Bangerz, certificato con un disco d’oro in Italia per le oltre 30.000 copie vendute.