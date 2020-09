Un video con protagonista Miley Cyrus sta diventando virale nelle ultime ore. La popstar, infatti, ha deciso di interpretare a suo modo “My Future” , l’ultimo singolo di Billie Eilish . L’artista statunitense ha cantato il brano durante una session del programma “Live Lounge” di BBC Radio 1. La 27enne ha voluto mettere qualcosa di suo nel pezzo, facendolo diventare un mix vincente tra una ballata rock in pieno stile anni ’70 e un pezzo lounge con tinte jazz. Miley Cyrus non è stata fedele al testo: l’originale si conclude con la frase “ci vediamo fra un paio d’anni”, mentre la bionda di Nashville ha aggiunto un lapidario “ma probabilmente no” e ha poi rivolto una linguaccia alla camera.

BILLIE EILISH E IL SUCCESSO DI “MY FUTURE”

È una canzone d’amore, rivolta al proprio io che è proiettato nel futuro. Billie Eilish esprime in maniera musicale la forza trasformativa dell’isolamento. La cantante aveva raccontato così ai suoi fan il modo in cui ha concepito il testo: “L’abbiamo scritta all’inizio della quarantena. È una canzone molto personale e speciale. Esprime il mio stato d’animo nel momento in cui l’abbiamo composta: speranzoso ed eccitato, con una gran voglia di riflettere su me stessa e di crescere”.

Si dice spesso che si raggiunge la felicità soltanto accanto a un’altra persona, ma Billie sembra pensarla in un altro modo e spiega il potenziale della solitudine e dell’amore per sé stessi: “So che dovrei sentirmi sola, so che dovrei essere infelice senza una persona a fianco, ma non sono io stessa una persona?”. E aggiunge “Sono innamorata del futuro, non vedo l’ora di incontrarla”, Eilish parla di sé stessa: “Sono innamorata, ma non di altri. Voglio solo conoscere me stessa”.