Miley Cyrus conferma la collaborazione con Dua Lipa in un'intervista

Miley Cyrus e Dua Lipa hanno parlato più volte della possibilità di una loro collaborazione musicale. Le due artiste si sono rivolte reciprocamente dei sentiti complimenti e poche settimane fa avevano pubblicato sui social una foto che le ritraeva insieme in una sala di registrazione, facendo sognare tutti i loro fan sulla possibilità di un imminente duetto. A ufficializzare il tutto è stata la bionda statunitense in un’intervista concessa a iHeartRadio, affermando che hanno lavorato duramente a una canzone insieme nell’ultimo anno e che il featuring sta prendendo sempre più forma.

Al momento non ci sono dettagli su questo brano, non ci sono indiscrezioni sul tipo di collaborazione e sul contenuto del testo, ma sono bastate le parole di Miley Cyrus per fare sognare tutti gli appassionati. Qualcosa bolliva già in pentola a novembre 2019, quando Dua Lipa si era esposta: “Sono una grande fan di Miley, lei è così amorevole. Al momento stiamo pensando di fare qualcosa insieme nel prossimo futuro, ma ne stiamo ancora parlando”.

IL 2020 DI MILEY CYRUS E DUA LIPA

Venerdì 14 agosto è uscito il nuovo singolo di Miley Cyrus: “Midnight Sky” segna il ritorno discografico della 27enne, pronta a esibirsi live agli MTV Video Music Award proprio con quel brano. Le tempistiche di uscita del nuovo album (il settimo della sua carriera, l’ultimo è “Younger Now” del 2017) sono invece cambiate a causa della pandemia(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’autrice della hit “Wrecking Ball” è tornata anche a recitare lo scorso anno, partecipando a un episodio della quinta stagione della serie televisiva “Black Mirror”. La popstar ha recentemente dichiarato che le piacerebbe rivestire nuovamente i panni di Hannah Montana, la sitcom di Disney Channel che la rese famosa tra il 2006 e il 2011.

Il nuovo album di Dua Lipa uscirà il prossimo 28 agosto. “Club Future Nostalgia: The Remix Album” è stato anticipato dal remix ufficiale di “Levitating”, in collaborazione con Madonna e Missy Elliott. All’interno del disco sono previste anche altri featuring di un certo spessore, tra cui quella con Gwen Stefani e Mark Ronson nel remix di “Physical”.

LE RECIPROCHE DICHIARAZIONI DI STIMA TRA LE DUE ARTISTE

Miley Cyrus aveva affibbiato l’appellativo di “principessa del pop” a Dua Lipa e aveva dichiarato che era letteralmente ossessionata dalle sue canzoni. Di contro, l’artista di origini albanesi-kosovare ha sempre affermato di voler duettare con la collega. L’anno scorso le due cantanti avevano preso parte alla seconda edizione del Sunny Hill Festival in Kosovo, una kermesse nata dall’idea del papà di Dua. In quell’occasione la padrona di casa aveva dichiarato: “Due regine sono meglio di una! Amo questa ragazza, sono fiera di te! Non vedo l’ora di continuare a conoscere non solo te ma anche la tua forzuta famiglia. Ti voglio bene! È molto probabile che io e Miley lavoreremo a un progetto insieme”.