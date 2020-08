Dua Lipa, pubblicato il remix con Madonna, Missy Elliott e The Blessed

DUA LIPA RACCONTA IL SUO ULTIMO LAVORO E LE COLLABORAZIONI CON GRANDI STAR

Dua Lipa ha deciso di duettare con tante popstar di livello internazionale come Missy Elliott, Madonna, Gwen Stefani e la DJ The Blessed Madonna. L’artista, che spegnerà le candeline il prossimo 22 agosto, ha raccontato in questo modo la sua esperienza: “Gli ultimi mesi sono stati surreali. Ho visto tanta gente ballare in casa, organizzare delle feste su zoom e ballare sulle note di Future Nostalgia come se fossimo insieme in un club. Mi hanno donato veramente tanta gioia nei giorni che ho passato a casa, anche se avrei preferito di gran lunga cantare queste canzoni dal vivo in tour per voi. Durante questo periodo ho pensato di coinvolgere l’incomparabile The Blessed Madonna per alzare l’asticella ancora un po’ e creare un mixtape dance che sarà il Club Future Nostalgia. Abbiamo invitato alcuni amici e delle vere e proprie leggende a divertirsi insieme a noi. Le regine assolute Missy Elliott e Madonna si sono unite a me per un remix epico di “Levitating”, la donna dei miei sogni Gwen Stefani e il supremo Mark Ronson hanno fatto squadra per portare “Physical” ad un livello più alto. E il party non finisce qui – presto ci saranno molte altre sorprese”.

IL PENSIERO DI THE BLESSED MADONNA SUL LAVORO CON DUA LIPA

The Blessed Madonna racconta così la sua collaborazione con Dua Lipa: "Prendere “Future Nostalgia” e re-immaginarlo come un album mixtape è stato un progetto enorme, che in più doveva essere fatto in segreto assoluto, da sola a casa mia. In un certo modo, dare forma a questa fantasia basata sul fantastico ultimo album di Dua Lipa, è stato il compito perfetto durante la pandemia. È stato un compito enorme e infinitamente dettagliato. Creare remix e brani originali, curare il dream team di ulteriori remixer e integrare il lavoro di altri artisti in un nuovo album è stato a dir poco spaventose ed elettrizzante allo stesso tempo. Tutto questo ha aumentato ancora di più la mia ammirazione per lei. È un’artista fantastica, unica della sua generazione e una persona dolcissima”.