Dua Lipa e Gwen Stefani duettano nel remix di "Physical"

L’artista ha sempre definito questo brano come un’ispirazione alla musica anni ’80 e al celebre film Flashdance. Il successo degli ultimi mesi è stato strepitoso e, nel pieno dell’emergenza sanitaria ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha tenuto compagnia ai suoi fan e agli appassionati di musica. La critica è stata estremamente favorevole in ogni parte del mondo e c’è dunque grande attesa per ascoltare il remix, in uscita tra un paio di settimane.

DUA LIPA E L’ATTESO DUETTO CON GWEN STEFANI:

Dua Lipa ha cantato questo brano per la prima volta dal vivo lo scorso 29 febbraio al Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras, poco prima che l’emergenza sanitaria esplodesse. Ora l’artista di origini albanesi-kosovare, prossima a compiere 25 anni (spegnerà le candeline il prossimo 22 agosto), si appresta a instaurare una collaborazione con Gwen Stefani.

La popstar classe 1969 è nota come membro dei No Doubt e per aver influenzato il genere urban a metà degli anni 2000. La statunitense ha vinto tre Grammy Award nel corso della sua folgorante carriera e a 50 anni è pronta per questa nuova avventura, in un’annata complicata per via della pandemia ma in cui è già riuscita a duettare con Blake Shelton in Nobody but You.