Miley Cyrus pensa a un gruppo con Billie Eilish e Lana Del Rey

Miley Cyrus sta vivendo un momento particolarmente intenso ed è definitivamente tornata sul palcoscenico musicale dopo un periodo di stop. La popstar è tornare a fare parlare di sé col singolo “Midnight Sky” uscito ad agosto ed eseguito durante gli MTV Music Awards con una performance unica nel suo genere. Pochi giorni fa si è poi divertita durante il programma “Live Lounge” di BBC Radio 1, eseguendo la cover di “My Future”, l’ultimo singolo di Billie Eilish.

L’artista statunitense sta lavorando al suo settimo album e sembra molto interessata a collaborazioni con altri cantanti. L’interprete della hit “Wrecking Ball” ha parlato a lungo di un possibile featuring con Dua Lipa, tanto che le due ragazze hanno anche pubblicato una foto che le ritrae insieme in uno studio di registrazione. Sempre durante la sua ospitata a BBC Radio 1, la 27enne ha lanciato l’idea di formare un super gruppo con Billie Eilish e Lana Del Rey. Un’idea ambiziosa e che sembra avere delle fondamenta, anche se non sarà semplice metterla in atto in un futuro molto vicino.

MILEY CYRUS E L’IDEA DEL SUPER GRUPPO

Miley Cyrus ha espresso la sua opinione su questa ipotesi proprio quando ha eseguito a suo modo “My Future”, modificando anche una parte del testo e prodigandosi in una linguaccia proprio sul finire della sua performance. La cantautrice ha dichiarato: “Lana Del Rey è stata la prima cover che abbia mai fatto al Live Lounge e ora sto facendo Billie Eilish. Qualcuno una volta ha detto che io, Billie e Lana dovremmo fondare una band chiamata Billie Rey Cyrus. Secondo me è una buona idea”.

LE ULTIME NOTIZIE SU CYRUS, EILISH E DEL REY

Miley Cyrus ha recentemente confessato di avere abbandonato la dieta vegana dopo sei anni perché ha dovuto introdurre del pesce nelle sue abitudini alimentari, dato che il suo cervello “non stava più funzionando a dovere”. La bionda di Nasvhille è apparsa in grande forma agli MTV Awards e il suo ultimo singolo sta riscuotendo un buon successo.

Billie Eilish ha interpretato la colonna sonora di “007 No Time to Die”, il 25esimo capitolo della saga di James Bond che uscirà nelle sale italiane in pieno autunno. Lo scorso 30 luglio ha pubblicato il suo ultimo singolo “My Future” e il successo è stato travolgente, la 18enne si è esibita anche durante la convention democratica.

Lana Del Rey uscirà in autunno col suo nuovo album intitolato “Chemtrails over the Country Club”, lanciato dal singolo “Let Me Love You Like A Woman”. A marzo 2021 pubblicherà il suo secondo libro, dal titolo “Behind the Iron Gates – Insights from the Institution”. La 35enne statunitense ha già collaborato con Miley Cyrus in “Don’t Call Me Angel”, parte della colonna sonora del film “Charlie’s Angel”.