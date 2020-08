Elezioni Usa, Billie Eilish canta My Future a convention democratica

Billie Eilish ha presentato dal vivo e per la prima volta il suo inedito "My Future". Si tratta della prima nuova canzone dopo l'album di debutto "When we all fall asleep, where do we go?" e la pubblicazione del brano per la colonna sonora del nuovo film di 007 "No time to Die". Per farlo ha scelto la convention del Partito Democratico americano dove è stata presente nella terza serata. Per la prima volta, a causa dell'emergenza Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE), la convention per la nomina ufficiale alle presidenziali degli USA di Joe Biden si è svolta virtualmente.