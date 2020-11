Miley Cyrus svela la tracklist del nuovo album

Miley Cyrus annuncia succose novità per il suo nuovo progetto discografico. Con un post su Instagram ha rivelato la tracklist del suo nuovo album e il titolo definitivo dell’ideale successore di “Younger Now”. L’album si chiamerà “Plastic Hearts” e non più “She Is Miley Cyrus” come da tempo previsto. Non sono state ancora rivelate le motivazioni di un cambio così netto ma intanto i fan possono già iniziare il conto alla rovescia. L’album “Plastic Hearts” sarà disponibile dal 27 novembre e sarà composto da 12 inediti, preordinando saranno subito disponibili in digitale il singolo “Midnight Sky”, “Edge Of Midnight (Mydnight Sky Remix)”, e le due cover che hanno attirato l’attenzione del web e fatto incetta di recensioni positive: “Heart of Glass” (Blondie) e “Zombie” (The Cranberries), quest’ultima apprezzata anche dai membri del gruppo irlandese che hanno scritto: “Siamo stati felicissimi di ascoltare la cover di Miley Cyrus al Whiskey A Go Go di Los Angeles lo scorso week end. È una delle migliori che abbiamo mai ascoltato. Pensiamo che anche Dolores sarebbe rimasta molto colpita”.

Le collaborazioni presenti nel nuovo album di Miley Cyrus

La cover dell’album è firmata invece dal fotografo musicale Mick Rock e incarna perfettamente il mood e il sound dell’artista. Miley Cyrus si aggiunge alla lunga lista che hanno lavorato con l’apprezzato fotografo, tra cui David Bowie, Iggy Pop, Debbie Harris, Lou Reed e Joan Jett. Proprio quest’ultima è una dei tre artisti presenti nell’album “Plastic Hearts” insieme a Dua Lipa e Billy Idol. In particolare c’è grande attesa per la collaborazione con Dua Lipa, già annunciata il 5 agosto con uno scatto che lasciava presagire che entrambe stessero lavorando alla realizzazione di un videoclip. Il duetto era stato confermato dalla stessa Miley in occasione di un'intervista rilasciata a iHeartRadio, durante la quale aveva raccontato che nell'ultimo anno lei e Dua avevano lavorato molto a un brano insieme. “La canzone è un perfetto mix dello stile di entrambe” ha dichiarato Miley Cyrus che si è detta anche "super orgogliosa" del lavoro. Qualche mese prima Dua Lipa aveva dichiarato tutta la sua passione per la collega: “Sono una sua grande fan, Miley è così amorevole. Al momento stiamo pensando di fare qualcosa insieme nel prossimo futuro, ma ne stiamo ancora parlando”.