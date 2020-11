Dua Lipa, Studio 2054: il racconto dello suo show fantasmagorico

Appare di bianco vestita, sensuale e glitter, nella sua casa per una sera e incanta immediatamente, attorniata dai suoi ballerini, con Future Nostalgia , una versione estesa di Levitating, Pretty Please per poi mostrarsi con un body venusiano in Break MY Heart. Dua Lipa ci regala, e si regala, una lunga serata live allo Studio 2054. L'artista , che ha appena ricevuto 6 nomination ai Grammy Awards 2021, si muove attraverso vari set costruiti appositamente, tv show surreali, roller disco, mirror ball, sale da ballo e camerini da diva. Accompagnata da un cast di musicisti, ballerini, skaters e acrobati. Vengono a trovarla Angele, Bad Bunny, Elton John, FKA Twigs, J Balvin, Kylie Minogue, Miley Cyrus, Tainy . Ci concede un momento di acrobatica lap dance condiviso con FKA Twigs, per poi scivolare leggiadra verso quella che sembra il bar di una discoteca di provincia che in un attimo si anima con una versione psichedelica di Physical : ad attenderla c'è The Blessed Madonna.

Dua Lipa si conferma la regina del pop internazionale aggiudicandosi ben 6 nomination per i prossimi Grammy Awards: “Record of the year”, “Song of the year” e “Best Pop Solo performance” per il singolo “Don’t start now”, “Album of the year” per Future Nostalgia e “Best Pop Duo/Group performance” per “Un dia(one day)”. Poco tempo fa agli American Music Awards dove ha ricevuto il premio come “Song of the year” per la sua “Don’t start now”. Il 27 novembre ha pubblicato una nuova versione speciale di Future Nostalgia (Disco d'Oro in Italia), con in più il CD, per la prima volta disponibile, di Club Future Nostalgia, la versione tutta remixata da The Blessed Madonna. Nella nuova edizione sarà contenuto anche Levitating feat DaBaby Levitating, in tutte le sue versioni: non dimentichiamoci che questo singolo è rimasto in testa alla classifica radio per tre settimane, mentre su TikTok #Levitating ha superato i 2.7 miliardi di views.